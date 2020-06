1992 to ważny rok dla grunge'u - właśnie wtedy album "Nevermind" Nirvany wskoczył na 1. miejsce listy Billboard 200 i zdetronizował płytę Michaela Jacksona "Dangerous". W związku z osiągnięciem tak dużego sukcesu, Nirvana pojawiła się na okładce Spin. Zdjęcia z sesji fotograficznej do tego magazynu trafią niebawem pod młotek w Julien's Auctions.

Zdjęcia Nirvany z 1992 trafią na licytację. Fotograf sprzeda nawet swój apart i prawa autorskie

Fotograf Greg Watermann postanowił wystawić na licytację wszystkie przedmioty związane z pamiętną sesją fotograficzną z Nirvaną. Można zatem kupić sto oryginalnych kolorowych slajdów i czarno-białych negatywów, wszystkie opublikowane zdjęcia plus odrzuty, oryginalne stykówki oraz podpisane wydruki zdjęć. Fotograf proponuje również egzemplarze magazynu Spin z 1992 oraz aparat Hasselblad, którym zostały wykonane fotografie. Co więcej, przeniesie on prawa autorskie na nowego właściciela zdjęć.

Chciałbyś kupić zdjęcia Nirvany z 1992 roku? Oczywiście, że tak! Nie, po co mi te zdjęcia Nie mam zdania

Cena wywoławcza to 9 tysięcy dolarów, ale dom aukcyjny przewiduje, że fotografie mogą się sprzedać nawet za 20 tysięcy dolarów. Licytacja odbędzie się w dniach 19 i 20 czerwca 2020. Więcej szczegółów dotyczących aukcji znajdziecie na stronie Julien's Auctions.

Zobacz także: Posłuchaj koncertu Nirvany w małym klubie z 1990 roku