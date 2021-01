Pamiętacie zdjęcie całujących się Paula Landersa i Richarda Z. Kruspe'a z koncertu Rammsteina w Rosji w 2019 roku? Muzycy w ten sposób chcieli wesprzeć społeczność LGBTQ. Za zdjęcie odpowiada fotograf Jens Koch i 25 stycznia 2021 jego fotografia została usunięta z Instagrama. 2 dni później jednak zdjęcie pocałunku wróciło na serwis. Dlaczego doszło do takiego zamieszania?

Zdjęcie pocałunku muzyków Rammsteina usunięto z Instagrama. Wszystko przez niefortunny hashtag

Jak podaje rollingstone.de, zdjęcie muzyków Rammsteina zostało usunięte z powodu hashtaga #ProudBoys, który używany jest nie tylko przez społeczność LGBTQ+, ale również przez skrajnie prawicową organizację w USA. Dlatego też Instagram postanowił zdjęcie usunąć, bo powiązał hashtag z niebezpiecznymi treściami.

Sprawa jednak szybko się wyjaśniła i zdjęcie powróciło na profil fotografa, o czym niezwłocznie powiadomił swoich fanów.

Grupa Rammstein wie, jak wywoływać kontrowersje. Ostatnio Till Lindemann reklamuje weganizm. Firma LikeMeat postanowiła zwerbować wokalistę do swojego wideo, w którym muzyk je roślinnego burgera niczym Andy Warhol. W ten sposób Lindemann zachęca do akcji Veganuary, by w styczniu 2021 ograniczyć spożycie mięsa na rzecz diety roślinnej.