Zdrowie psychiczne 9 na 10 muzyków pogorszyło się w ciągu ostatniego roku. Przyczyną nie tylko pandemia

Nowe badania wykazały, że wielomiesięczny lockdown i brak koncertów tragicznie wpłynęły na zdrowie muzyków w Wielkiej Brytanii. Zły stan psychiczny artystów to również efekt Brexitu, który utrudnił twórcom organizację wyjazdów za granicę.

Organizacja charytatywna Help Musicians przeprowadziła ankietę wśród 700 muzyków z Wielkiej Brytanii. Badania wykazały, że 87 procent respondentów zadeklarowało, że ich zdrowie psychiczne pogorszyło się w ciągu ostatniego roku. 59 procent muzyków stwierdziło, że ich obawy spotęgował Brexit, który mocno wpłynął na przemysł muzyczny w Wielkiej Brytanii. Aż 96 procent badanych wyznało, że martwi się o swoją sytuację finansową.

9 na 10 muzyków potwierdza, że ich zdrowie psychiczne się pogorszyło

Jedyną jasną stroną ankiety jest fakt, że 70 procent badanych muzyków zadeklarowało, że są pewni, że będą w stanie poradzić sobie finansowo w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy. Jednak ponad połowa respondentów stwierdziła, że obecnie w ogóle nie zarabia na muzyce. Może to oznaczać, że większość ankietowanych musiała się przebranżowić.

24 procent artystów, którzy wzięli udział w badaniu, przyznało, że w wyniku ostatnich wydarzeń rozważa zrezygnowanie z zawodu muzycznego na zawsze. Muzycy argumentują decyzję efektem domina, który wywołała pandemia oraz Brexit. Inne czynniki, które wpływają negatywnie na stan psychiczny artystów w Wielkiej Brytanii to brak pewności co do przyszłości (91%), brak możliwości koncertowania (81%) i brak celów, planów (66%).

Dyrektor generalny Help Musicians James Ainscough skomentował wyniki badań: