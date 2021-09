Zeal & Ardor prezentują pierwszy utwór z nowej płyty. Co wiemy o wydawnictwie?

Zeal & Ardor to projekt amerykańsko-szwajcarskiego muzyka Manuela Gagneuxa, którego uznano za jeden z najbardziej innowacyjnych głosów muzycznego undergroundu.

Artysta miksuje ze sobą tak odmienne gatunki jak black metal, blues, soul i gospel wraz z niewolniczymi spirituals. 11 lutego 2022 ukaże się kolejna płyta tego zaskakującego projektu. Płytę "Zeal & Ardor", która ukaże się za pośrednictwem MVKA promuje piosenka "Bow".

Płyta będzie się składać z 14 kompozycji. Krążek został nagrany przez Marca Obrista i Manuela Gagneux w Hutch Sounds, a zmiksowane i zmasterowane przez Willa Putneya w Graphic Nature Audio.

Z płytą zatytułowaną w ten sposób dotarliśmy do miejsca, w którym wyobrażałem sobie, że ten projekt właśnie tak powinien brzmieć. Nad tym albumem pracowaliśmy najdłużej i wierzę, że to słychać. Najważniejszą rzeczą dla nas na tym krążku było to, aby przeniósł Was natychmiast w nasz nastrój, nasz świat. Nawet jeśli nie jest to coś, czego można byłoby od nas oczekiwać, to właśnie o to chodzi na tej płycie. Mieliśmy czas, aby doszlifować to, co naszym zdaniem czyni nas interesującymi i w jakie brzmienie chcielibyśmy się wgryźć i eksplorować je, dzięki temu, znaleźliśmy nasz dom.

Home is burning.

Welcome home.