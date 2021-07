Zespół Bokassa udostępnił nowe wideo. Grupa zapowiada również płytę

Po ogłoszeniu premiery nowego albumu "Molotov Rocktail" i wydaniu singla "Careless (In The Age Of Altruism)", norweskie trio nie zwalnia tempa. 27 lipca 2021 ukazało się kolejne wideo zespołu.

Stoner punkowcy z Bokassy ujawniają nowy singiel "Burn It All (P.T.S.D.E.A.D.)"

Muzyka zespołu Bokassa łączy stoner rockowy groove iriffy z energią i nieprzewidywalnością punka i hardcore’a tworząc własną, oryginalną stonerpunkową stylistykę. W 2017 roku ukazał się ich debiutancki krążek grupy, "Divide & Conquer", który niemal od razu zyskał przychylność fanów, jak i krytyków muzycznych na całym świecie. Brytyjski Metal Hammer określił zespół Bokassa mianem jednego z najlepszych debiutów 2017 roku.

Burn It All' naszym zdaniem to po prostu świetna piosenka. Idealny, szybki utwór w naszym stylu. Wszystko, od kamiennego riffu prowadzącego, przez melodyjne zwrotki i refren po metalowy riff w przejściu, sprawia, że ta piosenka jest popowa. To jeden z naszych faworytów na płycie. I prawdopodobnie zawiera nasze najfajniejsze solo. Kręcenie video do tego numeru dało nam wiele radości, chociaż nie zalecamy stosowania farby ze sztuczną krwią, gdy jest 30 stopni i wokół jest mnóstwo komarów!

- komentuje zespół

Bokassa zapowiada nową płytę

Nowy album Bokassa trafi na sklepowe półki 3 września 2021 nakładem Napalm Records. Sprawdźcie, jakie piosenki znajdziecie na płycie.



Lista utworów:

Freelude So Long Idiots! Pitchforks R Us Hereticules Low (And Behold) Godless Molotov Rocktail Burn It All (P.T.S.D.E.A.D) Careless (In The Age Of Altruism) Code Red Immortal Space Pirate 3 Too Old For This Sith

Płyta "Molotov Rocktail" dostępna będzie w następujących formatach: