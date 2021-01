Jedna z najpopularniejszych polskich grup deathmetalowych, muzycy z Decapitated ogłosili koniec prac nad materiałem na nową płytę. Teraz wejdą do studia.

Grupa Decapitated ogłosiła, że zakończyła prace nad swoim kolejnym albumem studyjnym. Materiał na zastępcę "Anticult" z 2017 roku jest już gotowy. W ekipie Decapów ostatnio bardzo dużo się dzieje.

Jakiś czas temu zespół opuścił perkusista grupy, Michał Łysiejko. Przez chwilę fani zespołu martwili się o dalsze losy ulubieńców. Vogg zaczął koncertować z Machine Head, basista Hubert Więcek skupił się na swoim projekcie - zespole Banisher, a wokalista Rafał "Rasta" Piotrowski zaprezentował światu Lucy Burns - formację, która stylistyką znacznie odbiega od metalowego świata Decapitated.

Zespół Decapitated skończył komponować album

Wszelkie wątpliwości rozwiało jednak wrześniowe oświadczenie zespołu, w którym grupa poinformowała, że podpisała kolejną umowę z wytwórnią Nuclear Blast. Wówczas muzycy zapewnili też, że wkrótce możemy spodziewać się od nich nowej płyty.

Co więcej, na zdjęciu kapeli pojawiła się nowa twarz. Okazało się, że do szeregów Decapitated dołączył perkusista James Stewart znany z Vadera. Na fotografii zabrakło za to Huberta Więcka, który nie został wymieniony jako członek grupy.

Po 4 miesiącach muzycy opublikowali w swoich mediach społecznościowych kolejne zdjęcie. Tym razem podpis fotografii bardzo ucieszył fanów, muzycy skończyli pracować nad kompozycjami na nowy album.

Pisanie skończone. Czas przygotować się do nagrań.

Kiedy premiera kolejnego krążka Decapitated? Jeszcze nie wiemy, ale nie możemy się doczekać.