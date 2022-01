Zespół Every Time I Die ogłosił zakończenie działalności. Co jest powodem rozpadu grupy?

Ostatnie kilka tygodni było trudne dla zespołu Every Time I Die - przynajmniej publicznie. Wszystko zaczęło się 3 grudnia, kiedy wokalista Keith Buckley zapowiedział, że robi sobie przerwę od zespołu z powodu swojego zdrowia mentalnego, a zespół zakończy trasę w towarzystwie wokalisty zastępczego. Chwilę później dodał, że od kiedy żyje w trzeźwości, to poczuł się wykluczony z zespołu, krytykując swojego brata, gitarzystę Jordana Buckleya.

Every Time I Die szybko wydało oświadczenie na temat tej sprawy, twierdząc, że stara się rozwiązać swoje problemy z Keithem prywatnie i swoje finałowe show 11 grudnia 2021 roku zagrają jako zespół. Jak się okazało, to był ostatni występ w ich karierze.

Miesiąc później, grupa opublikowała oświadczenie, w którym wyjawiła, że Every Time I Die przestaje istnieć, a zespół kompletnie stracił komunikację z wokalistą, Keithem Buckleyem. Muzycy wyjaśnili też, że nie są zainteresowani kontynuowaniem kariery bez niego.

Andy, Jordan, Steve i Goose zagrali swój ostatni koncert z Every Time I Die 11 grudnia 2021 roku. Chociaż mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli przygotować oficjalne oświadczenie, które przedstawi prawdę, to dzisiaj zostaliśmy poinformowani o tym, że niektórzy mają inne plany i stworzą coś, co będzie pełne nieścisłości. Nie mieliśmy kontaktu z Keithem, bo było to niemożliwe - wszelkie próby kontaktu były odrzucane.