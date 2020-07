Zespół Powerwolf prezentuje nowe wydawnictwo i teledysk [WIDEO]

Arcykapłani metalu, niemiecki zespół Powerwolf wypuścił kompilację "Best Of The Blessed". Ten specjalny album zawiera 16 metalowych hymnów oraz ponadczasowych klasyków z repertuaru zespołu, oraz kilka nowych wersji takich hitów jak "We Drink Your Blood", "Werewolves of Armenia", "Sanctified with Dynamite" albo najbardziej znany hymn festiwalowy "Resurrection by Erection".

Powerwolf prezentuje nowe wydawnictwo i teledysk

Grupa powstała w 2003 roku z inicjatywy Matthew oraz Charlesa Greywolfów. Legendarny już wokalista, Attila Dorn, dysponujący jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów w muzyce powermetalowej, pobierał nauki w Królewskiej Akademii Muzycznej w Bukareszcie i żeby było ciekawiej, pierwszy kontakt z metalem miał dopiero po dołączeniu do Powerwolfa.

Aby uczcić wydanie nowego albumu oraz zeszłoroczne piętnastolecie zespołu, Powerwolf udostępnił wideo do zupełnie nowej wersji swojego klasycznego utworu "Resurrection by Erection!".

"Best Of The Blessed" dostępny jest w takich formatach jak CD digipak, Earbook, LP Box Edition oraz w wersjach cyfrowych.

Lista utworów prezentuje się następująco:

We Drink Your Blood (New Version) Army of the Night Demons Are a Girl‘s Best Friend Werewolves of Armenia (New Version) Saturday Satan (New Version) Amen & Attack Where The Wild Wolves Have Gone Resurrection by Erection (New Version Sanctified with Dynamite (New Version) Kreuzfeuer Armata Strigoi Kiss of the Cobra King (New Version) Killers with the Cross Sacred & Wild In Blood We Trust (New Version) Let There Be Night

CD 2 - The Live Sacrament (Wolfsnächte 2018):

Fire & Forgive Incense & Iron Amen & Attack Demons Are a Girls Best Friend Killers With The Cross Armata Strigoi Blessed & Possessed Where The Wild Wolves Have Gone Resurrection by Erection Stossgebet All We Need is Blood We Drink Your Blood Werewolves of Armenia Lupus die

Earbook & LP Box ( The Live Bonus Sacrament):

Sanctified with Dynamite

Army Of The Night

Coleus Sanctus

Let There Be Night

Płyty Powerwolf nie tylko wielokrotnie uzyskiwały status Złotych i Platynowych albumów, ale i znajdowały się na samym szczycie list najlepiej sprzedających się krążków. Wydawnictwo "Blessed & Possessed" (2015) było pierwszym albumem zespołu, który pokrył się złotem. Poprzednie płyty z dyskografii grupy, "Preachers Of The Night" (2013) oraz niesamowite DVD, "The Metal Mass" (2016) – znalazły się na pierwszej pozycji niemieckich list bestsellerów.

Ostatni album studyjny kapeli "The Sacrament of Sin" (2018) powtórzył ten wyczyn i znalazł się samym szczycie list. Towarzysząca trasa koncertowa Wolfsnächte również okazała się ogromnym sukcesem, a niesamowite występy zespołu podczas letnich festiwali zelektryzowały licznie zgromadzoną publiczność.

