Amerykański post-hardcore'owy zespół Slaves postanowił zmienić swoją nazwę ze względu na ruch Black Lives Matter. Ostatnie wydarzenia w USA dały do myślenia kapeli, która nie chce dalej działać pod rasistowsko brzmiącą nazwą. Co za tym idzie, Slaves ogłosił, że nadchodzący album "To Better Days" będzie ostatnim krążkiem wydany pod starą nazwą zespołu.

Zespół Slaves zmieni nazwę, bo kojarzy się ona z rasizmem

W oficjalnym oświadczeniu, kapela Slaves wyznała, że pracując nad nowym albumem stwierdziła, że zmieni nazwę zespołu:

" Nazwa "Slaves" wiązała się z walką kapeli z uzależnieniem w przeszłości, w pewnym sensie staliśmy się niewolnikami naszych nałogów i demonów. Naszym celem zawsze była walka z tym trudnym tematem, jak również zbudowanie społeczności i dzielenie się historiami pełnymi nadziei, by dać znać innym, że można zwalczyć swoje demony. Jednakże, nazwa kojarzy się z rasizmem. Wspieramy mocno ruch Black Lives Matter i nie możemy dalej przekazywać naszej muzyki i pozytywnego przesłania, gdy nazwa zespołu ma tak negatywny wydźwięk. "

Co za tym idzie "To Better Days" zamyka pewien rozdział i otwiera nowy w historii kapeli. Jeszcze w tym roku, zespół poinformuje o nowej nazwie. Przeczytajcie całe oświadczenie:

