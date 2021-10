Zespół Titusa z Acid Drinkers wydał nowy singiel. Posłuchaj "The Reckoning" od House of Death [WIDEO]

Posłuchajcie, jak brzmi utwór "The Reckoning", który zapowiada album zespołu House of Death.

House of Death przymierza się do wydania drugiego albumu. W kapeli udziela się Titus z Acid Drinkers oraz Juan Carlos Cano, Adam Bielczuk (Anti Tank Nun) i Sajmon Riot (Quo Vadis, My Riot). Zespół podzielił się najnowszym utworem "The Reckoning", który zapowiada nowe wydawnictwo. Jak brzmi ten utwór?

Nadchodzący album House of Death będzie oscylował w klimatach szeroko pojętej klasyki rocka, bez zapatrzenia w dzisiejsze trendy. Do singla "The Reckoning" powstał teledysk, wyprodukowany przez Grupę 13. Klip stylem i formą nawiązuje do najlepszych tradycji westernu, ale z tarantinowsko-rodriguezowskim sznytem, zresztą przekonajcie się sami:

Jeżeli chcecie usłyszeć nowy materiał na żywo, to sprawdźcie, gdzie i kiedy zagra House of Death: