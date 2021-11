Zespół, który zrobił furorę podczas tegorocznej edycji festiwalu Summer Dying Loud wydał EPkę i zapowiedział koncerty

Backhand Slap to zespół muzyków związanych wcześniej z zespołami Idol Falls, Ratrace i Pneuma. Powstał w 2017 roku, a we wrześniu 2018 wydał pierwsze EP zatytułowane "Walk Your Way". Muzycy pochodzą z Trójmiasta i Tczewa. Kapela zachwyciła fanów podczas tegorocznej edycji festiwalu Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim.

Zespół, który zrobił furorę podczas tegorocznej edycji festiwalu Summer Dying Loud wydał EPkę

Backhand Slap jest idealnym przykładem na zwrot "nie biorą jeńców". Panowie grają bowiem szybko w klimatach hardcore punk a ich numery są krótkie i proste. Ich pierwsza EP-ka "Walk Your Way" trwa w sumie 12 minut

Po co gramy ten hardcore punk? Bo jest szczery, często niedoskonały, ale pełen przesłania.

- komentują muzycy.

Grupa wydała właśnie nowy materiał zatytułowany "Cantona" i zapowiedziała dwa grudniowe koncerty.

Taka jest ta EPka – wściekła, przepełniona autentycznymi emocjami. W czasach, przesadnie "wygładzonych", "dociętych" matexów "Cantona" przebija konwenanse. Możesz to kochać lub nienawidzić. My też nie lubimy kompromisów.

- mówi zespół.

Posłuchaj "Cantona"

Nowego materiału będzie można również posłuchać na koncertach