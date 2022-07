Zespół syna Jamesa Hetfielda twierdzi, że rock wcale nie umarł, tylko wróci w innej formie

Castor Hetfield, czyli perkusista Bastardane (a prywatnie syn całkiem popularnego muzyka Jamesa Hetfielda) oraz jego kumpel, gitarzysta Ethan Sirotzki niedawno nie zgodzili się ze słynnym powiedzeniem Gene'a Simmonsa z KISS, który stwierdził niedawno, że "rock umarł".

Wręcz przeciwnie - podczas Mike Nelson Show, Sirotzki stwierdził, że słowa legendarnego muzyka to "g*wno prawda", a rock definitywnie wróci do łask, tylko w nieco innej formie i wydaniu:

Kłamie. To g*wno prawda. Wróci, ale będzie znacznie inny. Moim zdaniem to nie będzie tak, że wrócimy do lat 80. i 90. Prędzej ludzie się tym zainspirują i stworzą coś nowego i ekscytującego. Plus koncerty są ważne - tu nie ma gościa z laptopem i mikrofonem. Nie zamierzam hejtować takiej muzyki, ale koncerty? Co jest w tym ekscytującego? Co chcesz zobaczyć na scenie?