Zespoły Jona Schaffera wyrzucone z wytwórni? Znamy 6 zarzutów postawionych gitarzyście po zamieszkach

Metalowe grupy Iced Earth oraz Demons & Wizards zniknęły z katalogu wytwórni Century Media. Stało się to niedługo po zamieszkach na Kapitolu, w których uczestniczył Jon Schaffer - członek obu zespołów. Chociaż wytwórnia nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia w sprawie, wszystko wskazuje na to, że muzycy stracili wsparcie wydawców, kiedy gitarzysta trafił do aresztu.

Grupy Iced Earth i Demons & Wizards wyrzucone z wytwórni?

Iced Earth swój pierwszy kontrakt z Century Media podpisał w 1990 roku. Wśród ich wszystkich 12 albumów studyjnych jedynie trzy zostały wydane pod barwami innych wytwórni. Jednak aktualnie w zakładce "artyści" na stronie CM nie widnieje nazwa grupy, w której udziela się Schaffer.

Fot. Century Media

Tajemnicze zniknięcie obu projektów artysty z listy wytwórni może być oczywiście przypadkiem lub mieć inne źródła. Jednak biorąc pod uwagę głośne wydarzenia na Kapitolu, trudno uwierzyć, że nie mają one nic wspólnego z decyzjami CM. Jak czytamy na portalu Metal Sucks, który jako pierwszy zauważył braki w katalogu wytwórni, przedstawiciele firmy odmówili komentarza w sprawie.

Po 11 dniach od wydarzeń na Kapitolu, poszukiwany przez FBI gitarzysta Jon Schaffer sam zgłosił się do władz. Muzyka umieszczono w areszcie i postawiono mu sześć zarzutów:

świadome wtargnięcie lub przebywanie na terenie budynku, który został objęty ograniczeniami i zakazem wstępu bez upoważnienia

zakłócanie prawidłowego przebiegu działań rządowych

świadome wzięcie udziału w akcie przemocy skierowanej w osobę lub mienie na terenie budynku objętym ograniczeniami

brutalne wtargnięcie i niepożądane zachowanie na terenie Kapitolu

wzięcie udziału w akcie przemocy fizycznej na terenie Kapitolu

wzięcie udziału w paradzie, demonstracji lub pikiecie na terenie Kapitolu

Zespół Iced Earth po zajściach na Kapitolu wydał oficjalne oświadczenie w sprawie. Muzycy odcięli się od zachowania swojego gitarzysty, jednak mimo to stracili poparcie wielu fanów.

Jak podaje Metal Sucks, osoby które przekazywały darowizny za pośrednictwem Kickstartera na rzecz zespołu, wyrzekły się swojego członkostwa w fandomie. Byli fani Iced Earth domagają się zwrotu pieniędzy, które miały wesprzeć wydanie książki o zespole.