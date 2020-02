Kiedy grupa Slipknot gra na koncertach numer "Spit It Out", zespół zwykle prosi publiczność, aby przykucnęła i w odpowiedniej chwili wyskoczyła i rozpoczęła młyn pod sceną. Ten moment podczas występu zespołu to już tradycja, bez której niektórzy fani nie wyobrażają sobie imprezy. Jednak okazało się, że tam, gdzie inni widzą świetną zabawę, inni zauważyli okazję do kradzieży.

Złodzieje telefonów z koncertu Slipknot aresztowani

Podczas ostatniego koncertu Slipknota w Manchesterze w Wielkiej Brytanii doszło do kradzieży 24 telefonów komórkowych. Czynu dopuściło się dwóch mężczyzn - 33-letni Marius Patruche i 34-letni Mihauta Marius Caban. Zostali oni wytropieni przez policję i aresztowani.

Cabana złapano, gdy wychodził z koncertu. Znaleziono przy nim 14 telefonów komórkowych ukrytych w kostiumie kąpielowym, który założył pod ubranie. Uznano go za winnego kradzieży, za co odsiedzi w więzieniu 4 miesiące.

Patriche zdążył uciec z miejsca zdarzenia, jednak został odnaleziony w pobliskim hotelu. Złodziej najwyraźniej zapomniał o wyłączeniu aparatów. Gdy władze weszły do jego pokoju, okazało się, że posiada walizkę z 10 skradzionymi komórkami. Kieszonkowiec spędzi 8 tygodni w więzieniu.

Obaj mężczyźni zapłacą również swoim ofiarom zadośćuczynienia w wysokości 122 funtów.

Slipknot na koncercie w Polsce w 2020 roku

Grupie Slipknot najwyraźniej spodobało się granie w Polsce. Muzycy wystąpili w naszym kraju w czerwcu 2019 roku w ramach Mystic Festivalu. Zaledwie kilka miesięcy później zespół wrócił do Łodzi, aby zagrać koncert w towarzystwie Behemotha. Emocje po ich występie jeszcze nie opadły, a grupa ogłosiła kolejne wydarzenie ze swoim udziałem. Slipknot zagra kolejny koncert w Polsce 3 sierpnia 2020 roku w trójmiejskiej Ergo Arenie. Gościem specjalnym zespołu będzie Jinjer.

