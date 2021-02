W wieku 76 lat zmarł Antoni Kopff, polski kompozytor i autor wielu niezapomnianych hitów. Artysta stworzył około 80 piosenek dla Kabaretu Olgi Lipińskiej, był także producentem festiwali w Opolu, Mrągowie i Sopocie.

O śmierci Antoniego Kopffa poinformowała jego żona, Danuta Dobrzyńska. Kobieta napisała wzruszające słowa na grupie Starej Stodoły:

Antoś, dziękuję Ci za każdy dzień, w którym mogłam być z Tobą. To było wyjątkowe

Dziękuję za 40 lat bezwarunkowej Twojej miłości, dziękuję za trudne ostatnie pięć lat.

Twoja odwaga, humor i niezwykła wola życia...

Życzę Tobie ładnej chmurki, i wierzę, że spotkamy się w jakiejś formie, bo nie jest to możliwe, by tak nie było.

Kocham Cię całym sercem,

Twoja Danusia