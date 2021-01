Zmarł znany rockowy klawiszowiec. Grał między innymi z Lou Reedem i grupą Foreigner

8 stycznia 2021 roku zmarł klawiszowiec Michael Fonfara. Muzyk był znany na całym świecie dzięki swojej współpracy z legendarnymi formacjami rockowymi i bluesowymi. Artysta miał 74 lata.

Michael Fonfara zmarł w szpitalu w Toronto. Artysta od dwóch lat walczył z rakiem.

Nie żyje Michael Fonfara. Klawiszowiec Lou Reeda i Foreigner

Muzyk pojawił się na dziewięciu albumach Lou Reeda wydanych w latach 1974-2005. Wśród nich znalazł się jeden z najpopularniejszych krążków muzyka - płyta "Sally Can't Dance". Oprócz tego można usłyszeć go także na "Rock and Roll Heart", "Street Hassle", "The Bells" oraz "Growing Up In Public".

Fonfara zajmował się różnymi stylami muzycznymi, a oprócz pracy z Lou Reedem, grał także dla formacji Foreigner. Pojawił się on na kultowym albumie "4" wyprodukowanym przez producenta AC/DC - Roberta "Mutta" Lange. To właśnie na tej płycie znalazł się przebój "Urgent", który w 1981 roku trafił na 4. miejsce listy Billboardu. Jest to najlepiej sprzedający się singiel zespołu zaraz po hitowym "I Want to Know What Love Is".

Nie żyje klawiszowiec Michael Fonfara

Fonfara nagrywał także z The Everly Brothers, Rough Trade, Rhinoceros czy Electric Flag. Był też przeszło 30-letnim członkiem kanadyjskiej formacji bluesowej Downchild.

Lider i współzałożyciel grupy, Donnie Walsh wyznaje:

To najlepszy muzyk, z jakim kiedykolwiek pracowałem.

Zdanie potwierdza też basista formacji, Gary Kendall, który nazywa kolegę "kreatywnym geniuszem".

Ostatnie nagranie, na którym usłyszymy grę Fonfary to "Live At The Toronto Jazz Festival", gdzie zagrał z Downchild podczas imprezy z okazji 50-lecia festiwalu. Album został wydany w 2020 roku i wieńczy karierę muzyka.