Znajomi nie muszą już wyśmiewać Waszego gustu muzycznego. Zrobi to za nich sztuczna inteligencja

Muzyczne gusta budzą wiele emocji. Dyskusje o wartości danego gatunku czy artysty bywają niemal tak gorące, jak te oscylujące wokół polityki czy religii. Często brakuje nam dystansu do swoich ulubionych artystów lub otwartej głowy na nowe dźwięki, a czasem po prostu ktoś chce nam (lub my komuś) dopiec. Przez to pewnie większość z nas słyszała kiedyś, że słucha słabej muzyki i zupełnie się na niej nie zna.

Sztuczna inteligencja wyśmiewa gusta muzyczne na podstawie odtworzeń na Spotify

Jednak jeśli Wasi znajomi lub ludzie z internetu byli dla Was łaskawsi lub dawno nie doświadczyliście hejtu w związku ze swoim ulubionym wykonawcą, nie przejmujcie się. Na ratunek przybywa sztuczna inteligencja, która przeanalizuje Wasz gust muzyczny i zjedzie go, nie zostawiając na Was suchej nitki.

Generator The Pudding jest jednak znacznie bardziej kreatywny niż większość popularnych obelg. A.I. analizuje muzykę słuchaną przez nas na Spotify, po czym wysyła opinię na temat naszych upodobań. Przykładowe podsumowanie możecie zobaczyć poniżej:

Bot ocenia gust muzyczny. Sprawdź, co myśli o Twoim

Jednak to nie koniec. Bot zadaje nam również niewygodne pytania oraz wytyka konkretnych wykonawców, których według niego nie powinniśmy słuchać. Śmiechom nie ma końca.

Sztuczna inteligencja nie oszczędza nikogo. Krytykuje zarówno komercyjne kapele, wielkie gwiazdy muzyki jak i undergroundowych wykonawców.

Co sztuczna inteligencja myśli o Twoim guście muzycznym? Możesz to sprawdzić TUTAJ.