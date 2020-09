Czekacie na film dokumentalny o Nergalu? Dotychczas zobaczyliśmy tylko teaser produkcji "Adam the Apostate - Nergal the Heretic", za którego reżyserię odpowiada Claudio Marino, autor klipu Behemotha do coveru The Cure "A Forest". W końcu jednak poznaliśmy więcej szczegółów na temat tej produkcji.

Znamy datę premiery filmowej biografii Nergala. Dokument można kupić na kasecie VHS

W sieci pojawił się właśnie nowy zwiastun filmu o Nergalu, w którym możemy zobaczyć fragmenty wywiadu z muzykiem Behemotha. Artysta opowiada o swoim dzieciństwie, chorobie oraz stosunku do instytucji kościoła. Zobaczcie zwiastun produkcji:

Premiera "Adam the Apostate - Nergal the Heretic" odbędzie się 27 listopada 2020 roku. Już teraz możecie zamówić film w przedsprzedaży w formie streamingu, jako DVD oraz kaseta VHS, przy czym do dyspozycji jest tylko 27 egzemplarzy. Taki rarytas kosztuje 77 euro.

Nergal zapowiedział, że produkcja jest uzupełnieniem uwielbianej przez fanów książki "Spowiedź heretyka" z 2012 roku, którą muzyk stworzył wraz z Krzysztofem Azarewiczem w formie wywiadu rzeki.