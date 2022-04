Znamy kolejnych artystów Jarocina 2022 - 30-lecie Illusion i inne gwiazdy

Do ogłoszonej już piętnastki artystów dołączają kolejne zespoły i soliści. W dniach 14-17 lipca 2022 na boiskach przy Maratońskiej zagrają też: Dżem, Illusion, Kaśka Sochacka, The Poks, CF98, Lochy i Smoki oraz Ye.stem.

Jarocin 2022 - oto kolejne gwiazdy popularnej imprezy

Cena biletu jednodniowego wynosi 139 zł. Karnet 3-dniowy to koszt 199 zł. Sprzedaż drugiej puli biletów trwa do 30 czerwca 2022 r. lub do ich wyczerpania. Bilety są dostępne na www.eventim.pl/goodtaste , www.ebilet.pl, www.biletomat.pl oraz www.ticketmaster.pl .

Illusion (15.07) w tym roku świętuje 30-lecie powstania grupy, a i miejsce jubileuszu nie jest przypadkowe. Jak podkreślają muzycy:

Jarocin jest dla zespołu miejscem wyjątkowym. 29 lat temu, był pierwszym festiwalem, na którym zagrał Illusion. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce dla uczczenia 30. urodzin.

Finał Jarocin Festiwalu 2022 należeć będzie do bezkonkurencyjnego Dżemu (17.07). To jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Twórczość grupy Dżem kształtuje gust coraz to młodszych słuchaczy, zafascynowanych nie tylko blues-rockową muzyką kapeli, wykonywaną na najwyższym światowym poziomie, ale też postacią nieżyjącego Ryszarda Riedla – ikony polskiego rocka. Mimo tego, że Dżem jest gwiazdą pierwszego formatu, żywą legendą, formacja funkcjonuje poza głównym nurtem show-biznesu. Po śmierci frontmana zespół związał się z nowym wokalistą Jackiem Dewódzkim, którego w 2001 roku zastąpił Maciej Balcar.

W programie Jarocina także The Poks (15.07), rock-alternatywna grupa założona w 2015 roku w Krakowie. Po roku działalności zespół wydał debiutancki materiał „Radocholia”. We wrześniu 2020 roku miała miejsce premiera drugiego minialbumu „Na Atomy”. Jest to podróż inspirowana filmami, wyobraźnią oraz miłością do dźwiękowych przestrzeni. W 2021 roku zespół został laureatem festiwalowego konkursu Jarocińskie Rytmy Młodych.

W piątek zagrają też Lochy/Smoki (15.07). Założony w 2012 roku szczeciński zespół grający muzykę emopunk, czerpie inspirację z kultury nerdowskiej, popkultury, gier komputerowych, komiksów czy starych filmów. Nazwa kapeli jest nawiązaniem od wydanej w latach 70-tych gry fabularnej „Dungeons&Dragons”. Ich muzyka łączy przesterowane gitary z melodyjnymi wstawkami i emocjonalnym wokalem.

Do sobotnich artystów dołącza debiutant. Ye.stem (16.07) to zespół punkowy założony w 2021 roku przez Maxa, Smoka, Rolfa, grających przed laty w Post Regiment oraz Dymitra, wokalistę m.in. zespołu Dubska. W 2022 roku zespół planuje nagranie materiału na longplay.

W niedzielę na jarocińskiej scenie wystąpi Kaśka Sochacka (17.07) drobna blondynka z twardym kręgosłupem i niskim zachrypniętym głosem. Debiutancki albumu artystki „Ciche dni” ukazał się w marcu 2021 roku nakładem Jazzboy Records. Pół roku później premierę miał album „Ministory”, który konsekwentnie pokazał, w jakim kierunku zmierza Sochacka. To wyrafinowany pop z dodatkiem miejskiego folku i muzyki alternatywnej.

Ostatniego dnia festiwalu zagrają CF98 (17.07), krakowska grupa grająca energetyczny, melodyjny punk rock, który cieszy fanów już od 19 lat. Ich najnowszym materiałem jest EP-ka „Dead Inside” z 2020 roku, która została przez Sound Speed Records (USA). Po raz pierwszy CF98 wyprodukowało swoje utwory z legendarnym Ishayem Bergerem – gitarzystą Useless ID.

Organizatorem festiwalu jest ponownie poznańska agencja koncertowa Good Taste Production. Współorganizatorem wydarzenia jest Gmina Jarocin. Partnerem Festiwalu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, a także Spichlerz Polskiego Rocka.