Znamy najlepiej sprzedającą się płytę metalową 2019 roku. Kto zarobił na nowej muzyce najwięcej?

Alpha Data znana powszechnie jako BuzzAngle Music opublikowała raport analizujący sprzedaż albumów w ostatnich latach. Z zestawienia wynika, że przez ostatnie 5 lat największą popularnością w Stanach wśród kapel metalowych cieszy się Metallica. Nie powinno nikogo dziwić, że kapela nieprzerywanie od 2015 roku bije rekordy sprzedaży swojej muzyki. W latach 2015-2019 krążki ekipy Hetfielda kupiły przeszło 2 miliony fanów kapeli z USA.

Najlepiej sprzedająca się płyta metalowa 2019 roku

Co ciekawe wynik Metalliki na tle innych gatunków muzycznych nie wypada wcale tak najgorzej. Adele w tym samym okresie sprzedała ponad 7 milionów albumów, a Taylor Swift ponad 5 milionów. Trzecie miejsce zajął Ed Sheeran, który pobił Metallikę o zaledwie kilkadziesiąt tysięcy sprzedanych płyt.

BuzzAngle przeanalizowała także dokładnie zeszły rok. W raporcie czytamy, że najlepiej sprzedającą się płytą w Stanach Zjednoczonych był krążek "Lover" Taylor Swift. Wokalistka ma na koncie przeszło milion sprzedanych albumów. Drugie miejsce zajęła Billie Eilish - 594 tysięcy, a podium zamknęli muzycy z Jonas Brothers z wynikiem 483 sprzedanych krążków.

Najlepiej sprzedająca się płyta metalowa zmieściła się w pierwszej dziesiątce listy. 8. miejsce zajął Tool z "Fear Inoculum" - albumem, na który fani czekali aż 13 lat. Ekipa Maynarda to jedyny metalowy zespół w zestawieniu. Z kolei wśród rockowych wykonawców na liście znajdziemy także Queen - z sountrackiem do "Bohemian Rhapsody" i The Beatles z "Abbey Road", która obchodziła w 2019 roku 50-lecie .

