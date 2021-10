Znamy nominowanych do MTV EMA 2021. Który rockowy zespół ma szansę na wygraną?

Poznaliśmy nominacje do 28. edycji MTV EMA, która odbędzie się 14 listopada w Budapeszcie. Kto został nominowany do rockowej kategorii i którzy polscy artyści mogą liczyć na nagrodę MTV?

MTV EMA 2021: Znamy nominacje w rockowej kategorii

MTV ogłosiło nominacje do MTV EMA 2021. Tegorocznym faworytem jest Justin Bieber, który może zdobyć aż 8 statuetek w kategoriach „Najlepszy artysta”, „Najlepszy artysta muzyki pop”, dwie w kategorii „Najlepsza piosenka”.

Jednak to, co nas najbardziej interesuje, to nominacje w kategorii Najlepszy Artysta Rockowy. Statuetkę mają szansę zdobyć Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon, Maneskin i The Killers.

Wśród nominowanych do prestiżowej nagrody nie mogło zabraknąć polskich artystów. O statuetkę w kategorii MTV EMA 2021 Best Polish Act powalczą tym razem Brodka, Daria Zawiałow, Margaret, Krzysztof Zalewski i sanah.

Zwycięzców MTV EMA 2021 poznamy na żywo podczas gali wręczenia nagród w Papp László Budapest Sportaréna na Węgrzech 14 listopada. Transmisja wydarzenia będzie dostępna na kanałach MTV, w tym MTV Polska, o godz. 21:00. Głosowanie na stronie mtvema.com potrwa do 10 listopada, do godz. 23:59.

Lista nominowanych do nagród MTV EMA 2021

NAJLEPSZY ARTYSTA ROCKOWY

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

Måneskin

The Killers

NAJLEPSZY POLSKI ARTYSTA

Daria Zawiałow

Krzysztof Zalewski

Margaret

Monika Brodka

sanah

NAJLEPSZY ARTYSTA

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI POP

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

NAJLEPSZA PIOSENKA

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo - Drivers License

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

NAJLEPSZY TELEDYSK

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Normani ft. Cardi B - Wild Side

Taylor Swift – willow

NAJLEPSZA WSPÓŁPRACA

Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Lil Nas X, Jack Harlow - INDUSTRY BABY

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears (Remix)

NAJLEPSZY DEBIUT

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid LAROI

NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI ELEKTRONICZNEJ

Calvin Harris

David Guetta

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI ALTERNATYWNEJ

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

WILLOW

YUNGBLUD

NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI LATYNOSKIEJ

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

NAJLEPSZY ARTYSTA HIP-HOPOWY / NAJLEPSZA ARTYSTKA HIP-HOPOWA

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

NAJLEPSZY ARTYSTA K-POPOWY

BTS

LISA

Monsta X

NCT 127

ROSÉ

TWICE

NAJLEPSZY ZESPÓŁ

BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

NAJLEPSZY ARTYSTA W SERII MTV PUSH

24KGoldn

Fousheé

girl in red

Griff

JC Stewart

JXDN

Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid LAROI

NAJWIĘKSI FANI

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

VIDEO FOR GOOD

Billie Eilish - Your Power

Demi Lovato - Dancing With The Devil

girl in red – Serotonin

H.E.R. - Fight For You

Harry Styles - Treat People With Kindness

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

NAJLEPSZY ARTYSTA USA