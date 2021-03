Podano przyczynę śmierci Alexi Laiho, współzałożyciela Children of Bodom. Informację przekazała jego żona.

4 stycznia 2021 pojawiła się wiadomość, która wstrząsnęła światem metalu. W wieku 41 lat zmarł Alexi Laiho, gitarzysta, wokalista i założyciel Children of Bodom. Artysta odszedł w Helsinkach i przez ostatnie lata miał problemy zdrowotne. Dopiero 2 miesiące po smutnych wieściach w końcu poznaliśmy przyczynę śmierci muzyka.

Alexi Laiho nie żyje. Znamy oficjalną przyczynę śmierci współzałożyciela Children of Bodom

Kimberly Goss, żona zmarłego muzyka, podała oficjalną przyczynę śmierci Laiho. Kobieta przekazała, że powodem było „alkoholowe zwyrodnienie tkanki łącznej wątroby oraz trzustki”. Sekcja zwłok wykazała, że w organizmie muzyka wykryto mieszankę opioidów, środków przeciwbólowych i leków na bezsenność.

W mediach pojawiały się plotki o wcześniejszym rozstaniu Laiho z Goss, ale okazuje się, że oficjalnie para pozostała małżeństwem.

Alexi Laiho założył zespół Children of Bodom w 1993 roku razem z perkusistą Jaska Raatikainen. W sumie razem z kapelą nagrał 10 albumów do 2019 roku, gdy odszedł z kapeli. Założył wówczas Bodom After Midnight, który nagrał w 2020 roku 3 piosenki. Zespół zamierza również wydać teledysk.