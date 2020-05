Znamy pierwszych artystów Open’er Festival 2021

Przedstawiciele Open’er Festival ogłosili właśnie pierwszych artystów przyszłorocznej edycji imprezy. Wiemy, już którzy muzycy pojawią się na gdyńskiej scenie.

Open'er Festival 2021 – znamy pierwszych artystów

Pierwszym headlinerami zostali Thom Yorke ze swoim projektem Tomorrow’s Modern Boxes. Wokalista grupy Radiohead przyjedzie do Gdyni ze swoją płytą „Tomorrow’s Modern Boxes”, na której współpracował z producentem Nigelem Gorichem i Colinem Greenwoodem, basistą zespołu Radiohead. Zespół zagra na głównej scenie już 30 czerwca 2021 roku.

Drugim headlinerem została grupa The Chemical Brothers.

Gwiazdy muzyki elektronicznej zagrają na głównej scenie 3 lipca 2021 roku, czwartego dnia festiwalu.

Trzecim zespołem, który wystąpi na głównej scenie jest rockowa grupa 21 Pilots. Duet wystąpi 1 lipca na Orange Stange.

Open'er Festival 2021 – kto na Tent Stage?

Wiemy także kto wystąpi na drugiej scenie, w namiocie festiwalowym, tzw. Tent Stage. To wokalistka FKA Twigs. Artystka w swojej muzyce flirtuje z elektroniką i R&B i trip-hopem, dając słuchaczom charakterystyczne, niepodrabialne brzmienie.

Na „Tentcie” zagra także Seasick Steve, artysta bluesowy obecny na scenie muzycznej od 2004 roku. W tym roku ukazać ma się jego najnowszy album „Love & Peace”, a tegoroczny koncert będzie częścią trasy promującej ten krążek.

W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze co z ogłoszonymi poprzednio headlinerami na ten rok, m.in The Cure, The Killers, A$APem Rockym czy Taylor Swift. Wszystko wskazuje na to, że zostaną oni potwierdzeni w niedalekiej przyszłości, gdy sami artyści rozpoczną własne działania promocyjne i ogłaszanie terminów tras koncertowych.

