Znamy setlistę Slipknota z pierwszego koncertu w Europie. Te same utwory usłyszymy w Polsce?

14 stycznia 2020 roku grupa Slipknot zagrała pierwszy koncert na europejskiej trasie "We Are Not Your Kind". Wydarzenie miało miejsce w dublińskiej 3Arenie w Irlandii. Zgodnie z oczekiwaniami fanów, muzycy zaprezentowali podczas występu szereg nowych kompozycji.

Co zagra Slipknot w Polsce w 2020 roku?

Setlista jednak była dość zróżnicowana i nie zabrakło na niej hitów. Największym zaskoczeniem fanów było ominięcie przez zespół kawałka "Spit It Out", który do tej pory był jednym z częściej granych przez Slipknota na koncertach.

Slipknot: Setlista z koncertu w Irlandii:

Unsainted

Disasterpiece

Eeyore

Nero Forte

Before I Forget

New Abortion

Psychosocial

Solway Firth

Vermilion

Birth Of The Cruel

Wait And Bleed

Eyeless

All Out Life

Duality

(sic)

People = Shit

Surfacing

Slipknot w Polsce w 2020 roku

Grupa Slipknot pojawi się ponownie w Polsce jeszcze tegorocznej zimy. Muzycy wystąpią 6 lutego 2020 roku w łódzkiej Atlas Arenie. Gościem specjalnym zespołu będzie polski Behemoth. Bilety na wydarzenie nadal są dostępne na stronie LiveNation.pl.

