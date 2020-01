Znamy składy półfinałów Eurowizji 2020. Kiedy wystąpi Polska?

Finał Eurowizji 2020 odbędzie się 16 maja i weźmie w nim udział 35 państw. Kraje zostały podzielona na grupy półfinałowe, z których po 10 państw dołączy do piątki finalistów oraz gospodarza imprezy, którym w tym roku jest Holandia.

Eurowizja 2020: Składy półfinałów. Kiedy wystąpi Polska?

28 stycznia 2020 w Rotterdamie odbyło się oficjalne losowanie dwóch półfinałowych składów Eurowizji 2020. Pierwszy z nich odbędzie się 12 maja 2020. Polska powalczy o miejsce w finale dwa dni później. Wśród przeciwników reprezentanta z naszego kraju znajdą się między innymi muzycy z Danii, Szwajcarii, Finlandii, Portugalii, Estonii czy Armenii.

Polskie eliminacje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2020 odbędą się podczas programów "Szansa na sukces", co sprawdziło się już w przypadku Eurowizji Junior. Jury wybierze trzy zespoły, które będą miały szansę na reprezentację Polski w konkursie. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do widzów, którzy wybiorą swoich faworytów.

