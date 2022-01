Znana marka fast food zaczęła krytykować metalowe zespoły na Twitterze. Oto najlepsze pociski

Wendy's pocisnęło metalowym zespołom na Twitterze

12 stycznia wypada coroczny Narodowy Dzień Roastu, który zorganizowała sobie sieć fast food Wendy's. Marka znana bardziej ze swoich mediów społecznościowych, aniżeli ich jedzenia, zaprezentowała swoją imponującą wiedzę na temat metalcore'owych i metalowych zespołów, gnojąc bez problemu gigantów w postaci Lamb of God, czy Underoath.

Wendy's ma to do siebie, że atakowała grupy tylko wtedy, kiedy ją o to poproszono. Nie miała jednak litości, krytykując LOG za bycie muzyką dla staruszków, wyzywając Attack Attack! od bycia toksycznymi, czy kręcąc bekę z Fearless Records i ich zespołów, porównując ich stajnie do "grup brzmiących jak MGK". Auć.

Te lepsze pociski przeczytacie poniżej:

Mój stary naprawdę lubił waszą muzykę.

Wasza nowa muzyka brzmi, jak mój brat, kiedy pierwszy raz zaczął przeklinać.

Naprawdę brakuje mi czasów, kiedy otwieraliście koncerty moich ulubionych zespołów.

A wam przypadkiem nie brakuje zespołów, które brzmią jak MGK?

Wendy’s jest dość mocno powiązana z muzyką metalową - jak wspomina Metal Injection, kiedyś zespoły postanowiły zorganizować koncert w opuszczonej restauracji należącej do franczyzy, a w 2021 roku inna grupa zagrała w drive-thru jednej z ich placówek.