Znana wokalistka przyznała, że straciła dziewictwo jako 15-latka w wyniku gwałtu

Demi Lovato została zgwałcona w wieku 15 lat

Bycie dziecięcą gwiazdą jest arcytrudnym zadaniem, które pcha wiele osób w objęcia uzależnień, złych biznesowych decyzji i bycia manipulowanym przez osoby starsze. Świat widział wiele przypadków osób, które nie miały systemu wsparcia, pozwalającego na w miarę bezbolesny okres dojrzewania. Jedną z takich osób jest Demi Lovato, która jeszcze jako nastolatka stała się idolką dzieci na całym świecie w serialu "Camp Rock".

Niedługo w sieci ma się pojawić film dokumentalny "Demi Lovato: Dancing with the Devil", w którym artystka opowiada na temat okoliczności jej przedawkowania, ale także zdradza swoje przeszłe traumatyczne doświadczenia - takie jak bycie dwukrotnie zgwałconą. Aktorka i wokalistka porozmawiała na ten temat z New York Times, tłumacząc, że jako 15-latka straciła dziewictwo będąc ofiarą napaści seksualnej:

Straciłam dziewictwo w wyniku gwałtu. Całowałam się z tą osobą, ale zaznaczyłam, że to nie pójdzie dalej, bo jestem dziewicą i nie chcę, by mój pierwszy raz był w taki sposób. Moje słowa odbiły się jak od ściany. Ta osoba i tak to zrobiła.

Lovato wyjaśniła, że na jej milczenie w tej sprawie złożyło się wiele czynników, takich jak jej wizerunek "gwiazdki Disneya" (z którym przez lata mocno walczyła również m.in. Miley Cyrus), czy reakcja świata na incydent z Rihanną i Chrisem Brownem. Jako 15-latka bała się, że będzie ofiarą publicznego piętnowania, ale i tak postanowiła coś z tym zrobić. Okazało się, że bezskutecznie:

Moja historia jest prosta - powiedziałam pewnym osobą o tym, co się stało, a mój napastnik nigdy nie został w żaden sposób ukarany. Nigdy nie wyrzucili tej osoby z obsady filmu.

Lovato uświadomiła sobie, że została również zgwałcona w nocy, gdy przedawkowała narkotyki i walczyła o życie:

Kiedy mnie znaleźli, to byłam naga i sina. Zostałam wykorzystana, a potem zostawiona na śmierć. Dopiero miesiąc po tym wydarzeniu zdałam sobie sprawę, że nie ma możliwości, żebym była w stanie zgodzić się na seks w tamtym stanie. Trauma tego rodzaju nie jest prosta do przezwyciężenia.

Wokalistka zdradziła również, że po terapii odwykowej i przeżyciu przedawkowania, musiała zmienić swoje podejście do używek - całkowite zerwanie z nimi powodowało bowiem, że "od razu ciągnęło ją do tych najmocniejszych rzeczy". Dlatego od 2019 roku okazjonalnie pije alkohol i pali marihuanę.

Aktorka wyjaśniła również, że codziennie pracuje nad ponownym zbudowaniem zaufania do samej siebie. Na to potrzeba jednak czasu.

Jeśli czujecie, że problem depresji może dotyczyć Was, nie czekajcie. Poniżej znajdziecie numery, pod które możecie zadzwonić w chwilach kryzysów i poradzić się, co zrobić dalej, żeby zawalczyć o swoje zdrowie.