Znany muzyk został zatrzymany przez policję. Oskarżono go o znęcanie się nad dziećmi

Perkusista Alabama Shakes został oskarżony o znęcanie się nad dzieckiem

Jak podaje stacja lokalna stacja WHNT w Huntsville, perkusista grupy Alabama Shakes Steven William Johnson został aresztowany pod koniec marca. Zostało mu postawionych kilka zarzutów znęcania się nad dzieckiem, do którego miało dojść w hrabstwie Limestone, w stanie Alabama.

Według prokuratora, ten miał się dopuścić "świadomego torturowania i znęcania się nad dzieckiem, w tym katując nieletniego". Muzyk stanie przed sądem już 7 kwietnia 2021 roku, gdzie usłyszy pełne zarzuty wobec swojej osoby.

W marcu 2020 roku Johnson przyznał się do tego, że złamał sądowy zakaz zbliżania się do swojej rodziny, który został na niego nałożony w 2019 roku. Jak podaje Pitchfork, mężczyzna w 2012 roku był współzałożycielem Alabama Shakes, z którymi grał aż do 2018 roku, kiedy to grupa zawiesiła swoją działalność. Wokalistka zespołu, Brittany Howard postanowiła wówczas skupić się na swojej karierze solowej.

Ani Steven William Johnson, ani jego przedstawiciele na razie nie skomentowali sprawy. Dyskografię Alabama Shakes zamyka wydany w 2015 roku krążek "Sound & Color".