Znany raper zagrał cover Nirvany ze swoim zespołem. Wyszło im to całkiem nieźle

Ty Dolla $ign coveruje Nirvanę ze swoim zespołem

Ten rok zaczął się dość intensywnie i niestety raczej kontynuuje absurdy z poprzednich 365 dni. Do listy tych pokręconych wydarzeń ostatnich kilku tygodni możemy dodać fakt, iż raper/mistrz występów gościnnych Ty Dolla $ign postanowił zagrać piosenkę Nirvany. I to nie byle jaką, bo wraz ze swoim zespołem wziął na warsztat "Smells Like Teen Spirit".

Raper wrzucił na swojego Twittera wideo z próby dźwięku, podczas której wraz ze swoim zespołem zagrali największy przebój ery grunge'u. Niestety, nie spodziewajcie się próby naśladowania Kurta Cobaina - Ty Dolla $ign zagrał kawałek na gitarze. Nie można im jednak odmówić energii albo braku zaangażowania. Widać, że wszyscy się dobrze bawią i wyszło im to naprawdę nieźle:

Tutaj macie dla porównania muzykę, z którą Ty Dolla $ign jest kojarzony znacznie bardziej (z gościnnymi występami Snoop Dogga w roli narratora i Post Malone'a w roli wokalisty - wiecie, normalne popołudnie dla popularnego rapera):

Udostępniony powyżej kawałek "Spicy" promuje 3. solowy album Ty Dolla $igna, który nosi bardzo ładny tytuł... "Featuring Ty Dolla $ign". Na krążku można usłyszeć gościnne występy Nicki Minaj, Kida Cudiego, Kanyego Westa i wspomnianego Post Malone'a. Niestety nie znajdziemy na nim żadnego coveru Nirvany.