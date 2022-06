Znany raper zaśpiewał przebój Pearl Jamu w hołdzie swojemu bratu. Wyszło mu naprawdę dobrze [WIDEO]

Post Malone zaśpiewał przebój Pearl Jam [WIDEO]

"Posty" w trakcie swojej kariery nagrał już dwa kawałki z Ozzym Osbourne'em, zagrał cały koncert z przebojami Nirvany (w czym towarzyszył mu Travis Barker z Blink-182), a także przyznał się do słuchania m.in. Heaven Shall Burn. Malone jest więc certyfikowanym fanem rocka i metalu, więc nikogo chyba nie zaskakuje, że ostatnio raper zrobił przeróbkę Pearl Jam.

Artysta pojawił się u Howarda Sterna, gdzie oprócz standardowej rozmowy, razem ze swoim zespołem wykonali cover kawałka "Better Man" z repertuaru Pearl Jam. Wykonania możecie posłuchać poniżej:

Post Malone wyjaśnił w trakcie dyskusji ze Sternem, że zdecydował się na wykonanie kawałka, ponieważ ten przypomina mu o jego bracie:

Pamiętam mojego brata, Jordana. Był żołnierzem, stacjonował na Hawajach. Miałem 12-13 lat jak pojechaliśmy go odwiedzić. Puszczał potem ten kawałek, kiedy jeździliśmy po całej wysepce po parę godzin. Ostatnio sobie jakoś o tym przypomniałem.

Raper następnie dodał, że ten utwór jest dla niego bardzo wyjątkowy:

Sprawia, że ku*wa płaczę. Mój brat to piękny człowiek i to on mi pokazał Pearl Jam, a właściwie nauczył mnie, że trzeba tego zespołu słuchać.

Post Malone promuje obecnie swój czwarty studyjny album o tytule "Twelve Carat Toothache", który promowały single "One Right Now" oraz "Cooped Up".