Zobacz archiwalne nagranie Deftones z 1992 roku, kiedy grał ciężkie reggae [WIDEO]

Lubicie stare, archiwalne nagrania z początków kariery zespołów? Każdy kiedyś zaczynał, mylił na scenie akordy, zdzierał gardło i fałszował, szukał swojego stylu i wyglądał zupełnie inaczej, niż go kojarzymy teraz. Początki zawsze są ciekawe dla fanów, bo można zauważyć jak ewoluował styl kapeli, co się zmieniło w zachowaniu muzyków na scenie. To teraz usiądźcie wygodnie, weźcie popkorn i zobaczcie, jak Deftones prezentował się w 1992 roku, gdy jeszcze mało kto o nich wiedział, a debiutancka płyta miała ukazać się dopiero parę lat później.

Zobacz archiwalne nagranie Deftones z 1992 roku [WIDEO]

W 1992 roku Deftones zagrał utwór "Answers" na kanale telewizji kablowej Sacto Active Rock. Co ciekawe, na nagraniu zobaczymy perkusistę Johna Taylora zamiast Abe Cunninghama.

Deftones powinniśmy zobaczyć w przyszłym roku w ramach Metal Hammer Festival 2021. Impreza odbędzie się 26 czerwca 2021 roku w Katowicach, w hali Spodek. Wydarzenie zostało przeniesione z 2020 roku na przyszły i wszystkie bilety zakupione na festiwal zachowują swoją ważność.