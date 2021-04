Lubicie stare, archiwalne nagrania z początku kariery muzyków? My też takie wideo uwielbiamy i oto czas się cofnąć do lat 90., gdy Cannibal Corpse dopiero się rozkręcał.

Zobacz archiwalne nagranie koncertu Cannibal Corpse z 1993 roku [WIDEO]

9 marca 1993 roku Cannibal Corpse przyjechał do San Francisco. 6 miesięcy wcześniej ukazał się album "Tomb of the Mutilated", który rozsławił zespół w deathmetalowych kręgach. W lutym grupa ruszyła w trasę koncertową, by promować to wydawnictwo. Były to tak naprawdę początki kapeli - nie było wtedy jeszcze w jej szeregach George'a "Corpsegrindera" Fishera.

Za poniższe wideo odpowiada Jesse Davis, który wyznał, że nagranie jest pierwszy raz publicznie udostępnione dla wszystkich fanów Cannibal Corpse. Fragment występu ukazał się wcześniej na DVD "Centuries of Torment" w 2008 roku.

Davis zarejestrował również występ supportu Canibal Corpse. Zobaczcie, jak wtedy wypadła kapela Unleashed.