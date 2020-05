Lubicie archiwalne nagrania Metalliki? Ostatnio zespół sprawił wiele frajdy swoim fanom tworząc akcję Poniedziałki z Metalliką, w ramach której udostępnia koncertowe wideo, zarówno z niedawnych występów, jak również i z początku kariery. Tym razem jednak internauci sami sobie przypomnieli o ciekawym koncercie, który miał miejsce w 1992 roku.

James Hetfield na scenie bez gitary. Zobacz archiwalne nagranie z koncertu Metalliki z 1992 [WIDEO]

James Hetfield na scenie bez gitary? Tak się stało w 1992 roku. Podczas trasy Metalliki z Guns N’ Roses doszło do wypadku pirotechnicznego. Miesiąc później, 24 września 1992 na koncercie zespołu w Oakland frontman wystąpił bez gitary. Na scenie obok stałych członków zespołu pojawił się gitarzysta John Marshall.

Udostępnianie koncertowych nagrań w ramach Poniedziałków z Metalliką ma na celu nie tylko poprawienie humoru fanom, ale również wsparcie zbiórki pieniędzy na rzecz organizacji charytatywnej Metalliki - All Within My Hands, która m.in. wspiera banki żywności.

