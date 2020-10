Rammstein wie, jak zrobić dobre show. Koncerty niemieckiej kapeli to prawdziwe spektakle wypełnione ogniem, metalowymi konstrukcjami i pirotechniką. Jednak, gdy cofniemy się do lat 90., występy grupy nie były aż tak spektakularne, choć wciąż robiły spore wrażenie na widowni. Zapraszamy Was zatem w podróż do przeszłości z muzyką Rammsteina w tle.

Zobacz archiwalne nagranie z koncertu Rammsteina z 1996 roku [WIDEO]

25 września 1995 roku Rammstein wydał swój debiutancki krążek "Herzeleid". Z tej okazji na kanale RammWiki na YouTubie ukazało się dobrej jakości nagranie z koncertu kapeli z 1996 roku na Bizarre Festival. Posłuchajcie, jak wówczas brzmiał Rammstein wykonujący piosenki z pierwszego studyjnego krążka.

Niemiecka kapela również zamierza hucznie świętować z okazji 25-lecia debiutu. Rammstein zapowiedział nową, limitowaną i zremasterowaną edycję przełomowego debiutu na CD oraz winylu. Premiera zaplanowana jest na 4 grudnia 2020. „Herzeleid (XXV Anniversary Edition – Remastered)” będzie zawierał oryginalną tracklistę na pojedynczym CD, a wydany zostanie w digipaku w kształcie krzyża.

