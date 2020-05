8 kwietnia 2020 niespodziewanie zmarł Andrzej Adamiak, wokalista i lider zespołu Rezerwat. Ostatnim jego projektem był teledysk do nowej, specjalnej wersji hitu "Zaopiekuj się mną". W nagraniu artysta naśladuje głosem przystkie instrumenty. Klip powstał we współpracy z Piotrem Smoleńskim, z który Andrzej Adamiak skontaktował się 30 marca 2020. Zaproponował reżyserowi współpracę, bowiem domyślał się, że z powodu pandemii nie ma on dużo zleceń.

Rezerwat: Zobacz klip do nowej wersji "Zaopiekuj się mną". To ostatni projekt zmarłego Andrzeja Adamiaka

Zobaczcie, jak prezentuje się teledysk do nowej wersji "Zaopiekuj się mną" nagrany w opustoszałej Warszawie:

Jak oceniasz nową wersję piosenki "Zaopiekuj się mną"? Jest cudowna! Nic specjalnego Nie mam zdania

Reżyser Piotr Smoleński tak wypowiedział się na temat teledysku:

" 1 kwietnia 2020 zdzwoniliśmy się i uzgodniliśmy ogólny zarys scenariusza. Od 5 kwietnia zaczęliśmy zdjęcia w opustoszałej Warszawie. Klip zrealizowany miniaturowym, „pandemicznym” składem, przy zerowym budżecie. Klaudia Winiarska - aktorka, Michał Szewczykowski – scenarzysta i operator drona oraz ja, w swojej tradycyjnej roli reżysera-operatora. Nagle zaczęło się robić dziwnie. Kontakt z Andrzejem się urwał - nie odzywał się, nie podrzucał swoich pomysłów. Jego telefon milczał, obiecane materiały, które miał nagrać, nie dotarły do mnie nigdy. Pracowaliśmy jednak dalej. W poniedziałek okazało się, że nie robimy kolejnego projektu z Andrzejem, lecz nagrywamy jego epitafium. "

Pogrzeb lidera grupy Rezerwat odbył się 17 kwietnia 2020.

Zobacz także: Nie żyje lider grupy Rezerwat. Andrzej Adamiak miał 60 lat