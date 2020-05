Metallica wpadła na świetny pomysł, jak umilić czas swoim fanom, którzy muszą siedzieć w domu z powodu pandemii koronawirusa. Co tydzień zespół udostępnia w całości zapis swojego koncertu, dzięki czemu chociaż przez kilka godzin możemy odciąć się od świata i poszaleć przy dźwiękach ulubionej kapeli. Dotychczas usłyszeliśmy koncerty Metalliki m.in. w Monachium, jak również Paryża czy San Francisco, nie zabrakło też prawdziwych rarytasów w postaci nagrania z 1991 roku z występu w Michigan.

Zobacz koncert Metalliki w Londynie z 2016 roku za darmo [WIDEO]

Tym razem Metallica udostępniła dla swoich fanów występ zarejestrowany 18 listopada 2016 roku w Londynie. Zobaczcie, jak prezentuje się koncert "Metallica: Live at House of Vans".

Zobacz także: Metallica opublikowała nową wersję hitu sprzed lat. Muzycy zagrali w domach "Blackened"

Sprawdźcie setlistę tego koncertu:

Breadfan The Four Horsemen Battery Sad but True Fade to Black Atlas, Rise! Harvester of Sorrow Moth Into Flame One Master of Puppets For Whom the Bell Tolls Enter Sandman Whiskey in the Jar Hardwired Seek & Destroy

Udostępnianie koncertowych nagrań ma na celu nie tylko poprawienie humoru fanom, ale również wsparcie zbiórki pieniędzy na rzecz organizacji charytatywnej Metalliki - All Within My Hands, która m.in. wspiera banki żywności.

Zobacz także: Metallica planuje wydać nową płytę. Kiedy premiera?