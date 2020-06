Metallica nie daje o sobie zapomnieć. Co tydzień udostępnia swoje koncerty w ramach walki z nudą podczas kwarantanny. Jednocześnie zbiera fundusze na charytatywną organizację All Within My Hands, która m.in. wspiera banki żywności. Co tym razem zaprezentował nam zespoł?

Metallica udostępniła za darmo koncert z 1997 roku [WIDEO]

Thrashmetalowcy udostępnili na YouTubie zapis występu z Salt Lake City z 2 stycznia 1997 roku. Tego dnia kapela zagrała m.in. "Creeping Death", ''Whiplash", "One", "Wasting My Hate'' czy "Seek&Destroy". Posłuchajcie, jak Metallica brzmiała w 1997 roku:

Metallica postanowiła również zaangażować swoich fanów i razem z nimi wybrać najlepszy swój kawałek. Pierwsza runda głosowania rozpoczęła się 28 maja 2020 i potrwa do 4 czerwca 2020.

Każdego dnia poznajemy kilka par utworów, które ze sobą rywalizują. Swoje głosy można oddawać na Insta stories i Facebooku Metalliki.

