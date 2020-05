Zobacz koncert Metalliki z Cliffem Burtonem z 1983 roku [WIDEO]

Metallica co tydzień publikuje koncertowe nagrania, by umilić czas fanom, którzy siedzą w domu z pandemii koronawirusa. Zespół udostępnia za darmo koncerty zarówno sprzed kilku lat, jak również starsze nagrania. Tym razem możemy obejrzeć występ z 1983 roku.

Zobacz koncert Metalliki z Cliffem Burtonem z 1983 roku za darmo

Kapela wróciła do swoich korzeni i opublikowała nagranie z koncertu w Chicago, gdy grała przed Raven. Występ odbył się 12 sierpnia 1983 i na pewno niejeden fan ucieszy się, że może obejrzeć legendarnego Cliffa Burtona grającego klasyki Metalliki. Fragmenty z tego koncertu ukazały się wcześniej w filmie "Cliff' Em All", zaś całość była dostępna w 2016 na wydaniu deluxe "Kill 'Em All".

Przenieśmy się w czasie i przypomnijmy sobie, jak Metallica brzmiała na żywo w 1983:

Który basista Metalliki jest najlepszy? Ron McGovney Cliff Burton Jason Newsted Robert Trujillo

Sprawdźcie, jakie wówczas wybrzmiały kawałki.

Metallica "Live in Chicago": Setlista

Hit the Lights The Four Horsemen Jump in the Fire Phantom Lord No Remorse (Anesthesia) Pulling Teeth Whiplash Seek & Destroy Metal Militia

