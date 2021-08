Zobacz ostatni występ Charliego Wattsa z The Rolling Stones [WIDEO]

Oto ostatni koncert The Rolling Stones z Wattsem na perkusji.

Świat rocka pogrążony jest w żałobie. Perkusista The Rolling Stones, Charlie Watts, zmarł w wieku 80 lat. W oświadczeniu wydanym przez rzecznika prasowego Wattsa, perkusistę określono jako "ukochanego męża, ojca i dziadka, a także członka The Rolling Stones i jednego z najwybitniejszych perkusistów swojego pokolenia".

Na początku sierpnia zespół ogłosił, że Watts nie pojawi się podczas jesiennej trasy koncertowej po USA. Po przebyciu operacji lekarze zasugerowali Wattsowi, by zrezygnował z występowania. Niestety już nigdy nie zobaczymy go na scenie. Fani postanowili przypomnieć sobie jego ostatni koncert z The Rolling Stones. Jak wypadł wówczas ten występ?

Charlie Watts nie żyje. Oto ostatni występ perkusisty z The Rolling Stones [WIDEO]

Perkusista ostatni raz zagrał z The Rolling Stones 30 sierpnia 2019 na Hard Rock Stadium w Miami. Planowo mieli wystąpić również na drugi dzień, ale byli zmuszeni przenieść wydarzenie z powodu huraganu. Posłuchajcie, jak wówczas zabrzmiał przebój "(I Can’t Get No) Satisfaction".

Watts nie opuścił ani jednego koncertu The Rolling Stones od stycznia 1963 roku. W 2004 roku muzyk był leczony na raka krtani w szpitalu Royal Marsden w Londynie. Ostatecznie z choroby wyszedł po czterech miesiącach walki, w tym sześciu tygodniach intensywnej radioterapii.

Wielu muzyków, przyjaciół i fanów pożegnało perkusistę The Rolling Stones w sieci. Paul McCartney pożegnał słowami "Był uroczym facetem. Wiedziałem, że jest chory, ale nie wiedziałem, że aż tak (...) Charlie był opoką, fantastycznym perkusistą, solidnym jak skała"