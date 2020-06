Po sukcesie kinowym jakim okazał się film dokumentalny „Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest”, zespół zaprosił fanów do kolejnego, muzycznego spotkania. Od środy 24 do piątku 26 czerwca fani będą mieli okazję premierowo obejrzeć na wielkim ekranie zapisy dwóch berlińskich koncertów z trasy Global Spirit z 2018 roku. Te niepublikowane wcześniej nagrania będzie można obejrzeć jeszcze przed premiera.

Zobacz przedpremierowo koncert Depeche Mode z płyty "SPiRiTS in the Forest" na dużym ekranie

Natomiast 25 czerwca 2020 koncertówka zostanie wyświetlona w warszawskim Chono Lulu Bistro & Bar. W piątek, 26 czerwca 2020, film obejrzymy w Wirydarz Centrum Kultury w Lublinie w ramach darmowego kina plenerowego oraz w Poznaniu podczas kina samochodowego. W Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu film również zostanie wyświetlony w ramach kina samochodowego.

Liczba miejsc na wydarzenia jest ograniczona. Projekcje zorganizowane są zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa i zasadami postępowania w przestrzeni publicznej.

Reżyser Anton Corbijn ukazał nowy zamysł w tworzeniu muzycznego dokumentu. Narracje prowadzi sześciu fanów Depeche Mode z różnych zakątków świata. W filmie ukazane są ich skrajnie różne życiorysy, które łączy jedna rzecz - miłość do Depeche Mode. Kinowa wersja dokumentu „Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest” miała swoją premierę na 3 tysiącach ekranów w prawie 80 krajach w listopadzie. Produkcja została obejrzana przez 220 tysięcy osób.

Dwie płyty CD z zestawu zawierają soundtrack „LiVE SPiRiTS” – wersję audio berlińskiego występu. Soundtrack zawiera największe hity zespołu oraz utwory z płyty „Spirit”. Ukazuje jak wielką moc ma muzyka i jak potrafi jednoczyć ludzi nie zwracając uwagi na podziały.

Zobacz także: Tak brzmiał Depeche Mode zanim stał się słynny. Posłuchaj niewydanych demówek z 1980 roku