Metallica postanowiła pomóc swoim fanom przetrwać domową kwarantannę i co tydzień publikuje za darmo swoje koncertowe nagrania. Dotychczas całkowicie za darmo mogliśmy obejrzeć występ Metalliki w Kopenhadze w 2099 roku, jak również nagrania z Paryża oraz Irlandii.

Zobacz za darmo koncert Metalliki z San Francisco

W ramach akcji Poniedziałki z Metalliką, zespół pokazał kolejny koncert, tym razem z San Francisco z 12 sierpnia 2017 roku. Udostępnianie tych nagrań ma na celu nie tylko poprawienie humoru fanom, ale również wsparcie zbiórki pieniędzy na rzecz organizacji charytatywnej Metalliki - All Within My Hands, która m.in. wspiera banki żywności.

Obejrzyjcie zatem koncert z 2017 roku:

Poniedziałki z Metalliką: Koncert w San Francisco: Setlista

Hardwired Atlas, Rise! For Whom The Bell Tolls Fuel The Unforgiven Now That We’re Dead Moth Into Flame Harvester Of Sorrow Welcome Home (Sanitarium) Motorbreath Sad But True One Master Of Puppets Fade To Black Seek & Destroy Battery Nothing Else Matters Enter Sandman

