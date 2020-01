Jeżeli kochacie Ozzy'ego całym swoim mrocznym serduchem, to ten film jest dla Was. Nowy dokument zatytułowany "Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne" zadebiutuje na festiwalu South By Southwest. Za produkcję odpowiada A&E, który stworzył dokument w ramach swojej serii "Biography". Jak sama nazwa wskazuje, film będzie opowiadać historię legendy metalu.

"The Nine Lives Of Ozzy Osbourne": Zobacz zwiastun dokumentu o wokaliście Black Sabbath

Obejrzyjcie trailer dokumentu o Ozzym:

W obrazie nie zabraknie również znanych osobowości, które dobrze znają Ozzy'ego - o muzyku wypowiedzieli się Sharon Osbourne, Rick Rubin, Ice-T, Marilyn Manson, Rob Zombie, Jonathan Davis i Post Malone.

Za produkcję odpowiadają Ozzy, Sharon i Jack Osbourne, natomiast za reżyserię wziął się R. Greg Johnston, który wyprodukował "Rodzinę Osbourne'ów".

Nowa płyta Ozzy'ego Osbourne'a

Krążek "Ordinary Man" pojawi się na początku 2020. Na płycie ukażą się utwory "Straight to Hell", jak również "Under The Graveyard", "Alive" oraz "Ordinary Man" nagrany z Eltonem Johnem.

