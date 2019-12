Ozzy Osbourne uczy Ozzy'ego jak go zagrać. Zobaczcie kulisy powstawania klipu "Under the Graveyard" [WIDEO]

Singiel Ozzy'ego Osbourne'a "Under the Graveyard" okazał się być sporym sukcesem wokalisty Black Sabbath. Był to pierwszy od 9 lat nowy utwór muzyka, który zapowiada nowy solowy album "Ordinary Man". Do singla "Under the Graveyard" powstał teledysk w reżyserii Jonasa Åkerlunda, który wcześniej stworzył klipy do piosenek Osbourne'a "Let Me Hear You Scream" i "Gets Me Through". Ozzy podzielił się nagraniem pokazującym kulisy powstawania teledysku.

Ozzy Osbourne z klipem do "Under the Graveyard': Zobacz kulisy powstawania teledysku [WIDEO]

W postać Ozzy'ego wcielił się Jack Kilmer, zaś Sharon Osbourne zagrała Jessica Barden. W teledysku pokazano 1979 rok, gdy wokalista rozstał się z Black Sabbath i wybrał się do hotelu, w którym postanowił umrzeć. Pił alkohol, przyjmował narkotyki i ciągle imprezował. Z dołka wyciągnęła go dopiero Sharon, która była dla niego niczym anioł. Te właśnie wydarzenia pokazano w klipie do "Under the Graveyard". Aktorzy w zakulisowych materiałach opowiedzieli, jak otrzymali swoje role, pokazano pracę ekipy filmowej oraz Ozzy'ego i Sharon, którzy również byli na planie.

Nowy album Ozzy'ego Osbourne'a

Krążek "Ordinary Man' ukaże się na początku 2020. Oprócz "Under The Graveyard" usłyszymy na płycie singiel "Straight To Hell", w którym gościnnie zagrał Slash. Zaskoczeniem dla fanów był na pewno utwór "Take What You Want" nagrany z Postem Malonem, który stał się sporym radiowym hitem.

