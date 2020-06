Zobaczcie nastoletniego Chestera Benningtona śpiewającego Nirvanę. Wzruszające wideo

Linkin Park wciąż nie może się pozbierać po stracie swojego brata i kolegi z zespołu, Chestera Benningtona. Wokalista był jednym z najbardziej charakterystycznych i lubianych artystów z nurtu rockowo-metalowego w historii, a swoim głosem potrafił się dostosować do pięknych ballad, a także ostrych nu-metalowych hymnów.

Nastoletni Chester Bennington śpiewa "Polly" Nirvany [WIDEO]

Wygląda na to, że Chester już w latach nastoletnich był wszechstronnym wokalistą. Do sieci trafiło nagranie, na którym nastoletni Bennington śpiewa cover "Polly" Nirvany, a na gitarze akompaniuje mu jego kolega Sean Dowell. Panowie wówczas tworzyli zespół Grey Daze, a poniżej możecie zobaczyć fragment imprezy z udziałem Chestera Benningtona:

Chociaż nie wiemy dokładnie, z którego roku jest nagranie, to muszą to być lata 90. Jeśli chodzi zaś o Grey Daze, to zespół postanowił oddać hołd swojemu byłemu wokaliście i 26 czerwca tego roku opublikuje odświeżone wersje swoich utworów, które zaśpiewał Bennington. Na albumie "Amends" pojawią się gościnnie m.in. gitarzyści Korna, Head i Munky.