Zobaczcie ostatni występ Taylora Hawkinsa z Foo Fighters. Zaśpiewał przebój Queen [WIDEO]

Taylor Hawkins nie żyje. Zobaczcie jego ostatni występ z Foo Fighters

W nocy 25 marca 2022 zmarł Taylor Hawkins, perkusista Foo Fighters. Miał 50 lat. Jego ciało zostało znalezione w pokoju hotelowym w Bogocie w Kolumbii, gdzie Foo Fighters miał wystąpić na festiwalu.

Kilka dni wcześniej panowie zagrali długaśny, ponad 2-godzinny koncert w Hipódromo w San Isidro (Argentyna) w ramach festiwalu Lollapalooza. Podczas występu nie zabrakło oczywiście najbardziej znanych hitów Foo Fighters, takich jak "Everlong", "Learn to Fly", czy "Hero", ale panowie przygotowali również specjalne smaczki dla południowoamerykańskich fanów.

Wśród nich było m.in. wykonanie przeboju "Somebody to Love" autorstwa Queen, podczas którego Taylor Hawkins i Dave Grohl zamienili się miejscami - perkusista zaśpiewał hit Freddiego i spółki, a lider Foo Fighters zasiadł za garami. Poniżej możecie zobaczyć nagranie z tego wykonu:

Oczywiście nie jest to pierwszy raz, kiedy Hawkins zaśpiewał "Somebody to Love". Wręcz przeciwnie - ten cover jest obecny w setliście zespołu od wielu lat, dlatego właśnie jest tak ikoniczny i ważny w historii Foo Fighters. Tak prezentowała się pełna setlista ich koncertu:

Times Like These The Pretender Learn to Fly No Son of Mine The Sky Is a Neighborhood Shame Shame Breakout My Hero These Days Walk Somebody to Love (cover Queen) All My Life Run Wheels Best of You Been Caught Stealing (cover Jane’s Addiction) Monkey Wrench Everlong

Kilka dni po śmierci Hawkinsa ujawniono wyniki badań toksykologicznych - te potwierdziły obecność narkotyków w organizmie muzyka. Substancji było 10, a wśród nich były m.in. marihuana, leki przeciwdepresyjne, opioidy (heroina, fentanyl, morfina) i benzodiazepiny.

Na razie nie podano, w jakich ilościach wykryto te substancje. Podkreślono, że śledztwo nadal trwa i oficjalnie na razie nie znamy przyczyny śmierci Hawkinsa.