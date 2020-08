Zobaczcie staruszkę z balkonikiem wymiatającą do AC/DC [UROCZE WIDEO]

Wyobraźcie sobie mały placyk w miejscowości Paisley, w Szkocji. Na scenie pojawił się zespół Badboys, który jest coverbandem AC/DC. Własnie kończą swój występ niezłym wykonaniem "Highway to Hell". Nagle pod sceną pojawia się staruszka z balkonikiem, która zaczyna wywijać do przeboju australijskiej grupy. Nie tylko kiwa się w rytm muzyki, ale swój performance kończy także pozą godną prawdziwej gwiazdy rocka.

Właśnie do takiej sytuacji doszło w 2016 roku na Spree Music Festival. Poniżej możecie zobaczyć zajście w całości:

Na temat sytuacji wypowiedział się wówczas basista grupy, Billy Kinnear. W rozmowie z Team Rock wyjaśnił:

"

Była świetna i nie mogliśmy uwierzyć, co ona tam wyczyniała. Krzyczeliśmy do niej ze sceny: "Jesteś świetna!". Definitywnie skradła show. Ale jak mawiamy w Badboys - jesteś tak stary, jak stara jest twoja dusza. A ona ma niezwykłą duszę. Kiedyś musiała być niezła na parkietach. Chętnie dowiedziałbym się na jakich koncertach bywała. To było przyjemne. Zrobiło to nam dzień. "