Zobaczcie świetne stare koncerty z początku XXI wieku dzięki nowemu kanałowi na YouTubie

Użytkownik dzieli się głównie małymi koncertami niszowych zespołów grających nu-metal, metalcore, emo, czy hardcore z początków lat 2000. Wśród artystów znajdziemy m.in. początkujące Avenged Sevenfold, Chimairę, Meshuggah, Hatebreed czy Killswitch Engage. Co ważniejsze, występy są w naprawdę niezłej jakości, więc to jest definitywnie in plus.

Dziesiątki starych koncertów metalowych kapel za darmo na YouTube

Poza tym, bardzo ciekawie ogląda się początki takiego A7X, które obecnie gra koncerty halowe i stadionowe, będąc prawdopodobnie najpopularniejszym "młodym" (panowie mają już prawie po 40 lat) zespołem metalowym na świecie. Oto kilka przykładowych nagrań zgromadzonych przez Liberated Tape Archive:

Kanał powstał w połowie lutego 2020 roku i od tamtego czasu udostępniono na nim ponad 30 starych koncertów.