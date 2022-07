Ten film trzeba obejrzeć - zobaczcie zwiastun "Moonage Daydream" o Davidzie Bowiem

David Bowie bohaterem dokumentu Moonage Daydream. Zobaczcie zwiastun

"Are you there, David? Are you there, mister David Bowie?". W sieci pojawił się kolejny cudowny zwiastun filmu "Moonage Daydream" o karierze legendarnego Davida Bowiego. Krótko mówiąc, te zapowiedzi sugerują nam dość jasno, że fani nie tylko muzyki rockowej, ale ogólnie sztuki i popkultury XX i XXI wieku powinni tę produkcję zobaczyć.

Jak tłumaczą sami twórcy w oficjalnym oświadczeniu, "Moonage Daydream" NIE JEST dokumentem - to "przeczące gatunkom doświadczenie kinowe" o jednej z największych i najbardziej ikonicznych gwiazd rocka w historii. Zwykle takie słowa można uznawać za czcze obietnice, ale po zobaczeniu tego zwiastuna trzeba przyznać, że materiały robią jednak ogromne wrażenie:

Oglądaj

Film przygotował nominowany do Oscara Brett Morgen, twórca, który ma już na koncie produkcję o gwieździe rocka - mowa tu o "Cobain: Montage of Heck". W "Moonage Daydream" zobaczymy wcześniej niepublikowane nagrania z koncertów, a także prywatne i zakulisowe materiały rodziny Bowiego.

Produkcja ma być nie tylko analizą, hołdem i podkreśleniem spuścizny tego enigmatycznego artysty, ale również próbą opowiedzenia tego, jak przeżyć satysfakcjonujące i znaczące życie w XXI wieku. Przy okazji Morgen otrzymał wsparcie ze strony żyjącej rodziny i zarządców majątku Bowiego, dzięki czemu ma pełne prawo do korzystania z ponadczasowej muzyki artysty.

Główne role w filmie zagrają: David Bowie, Ziggy Stardust, The Thin White Duke oraz David Jones. Niestety w tym momencie nie wiemy, czy pojawią się w nim również Aladdin Sane i Major Tom. Premiera "Moonage Daydream" została zaplanowana na 16 września 2022, a wiosną 2023 roku produkcja ma trafić na HBO Max.