18 września 2020 córka Chrisa Cornella, Toni, obchodziła swoje 16. urodziny. Z tej okazji matka dziewczyny, Vicky Cornell, podzieliła się fragmentem wcześniej niepublikowanego klipu do solowego utworu Cornella zatytułowanego "Only These Words".

Żona Chrisa Cornella udostępniła wcześniej niepublikowany teledysk. Fani muzyka się wzruszą

Vicky Cornell wrzuciła nagranie na oficjalnego Instagrama Chrisa Cornella składając urodzinowe życzenia swojej córce. Wyznała, że pierwszymi słowami Toni, gdy zobaczyła braciszka były "Kocham Cię" i, jak śpiewał jej mąż, ważne jest powtarzanie tych słów.

W związku z urodzinami dziewczynki, matka podzieliła się kawałkiem teledysku do piosenki "Only These Words" z solowej płyty Cornella z 2015 roku zatytułowanej "Higher Truth". W klipie widać rodzinne nagrania przedstawiające muzyka ze swoją córką.

Niedawno córka Cornella, Toni poszła w ślady swojego taty. Wydała swojego pierwszego singla "Far Away Places" oraz cover Temple of the Dog.

