Robert Fripp z King Crimson i jego żona nie nudzą się w czasie lockdownu. Wpadli na pomysł, by nagrywać covery rockowych i metalowych utworów. Wydawać by się mogło, że ot kolejny muzyk nagrywa jakieś przeróbki znanych hitów i tyle, ale ten duet stał się nowym hitem internetu wśród rockmanów. Toyah Willcox, żona Roberta Frippa i niegdyś wokalistka grupy Toyah, w nagraniach paraduje w bardzo skąpych ubraniach, co wiadomo przyciąga wzrok wielu internautów. W najnowszym klipie przeszła samą siebie występując bez stanika.

Żona Roberta Frippa tym razem pokazała za dużo. Posłuchajcie ich coveru "I Can't Get No Satisfaction" The Rolling Stones [WIDEO]

Trochę to dziwne, ale gitarzysta King Crimson na wszystkich nagraniach brzmi kiepsko, zaś jego żona nie zawsze trafia w dźwięki. To jednak im nie przeszkadza, by dalej nagrywać żenujące filmiki ku zadowoleniu internautów. Tym razem zdecydowali się na hit The Rolling Stones "I Can't Get No Satisfaction". Żona Roberta Frippa postanowiła pojawić się bez stanika, a na jej piersiach widać kolorowe rysunki. Nie wiemy jak skomentować nagranie... gdyby jeszcze to dobrze brzmiało...

Para wyznała w wywiadzie dla magazynu The Rolling Stone, że specjalnie nagrywa tego typu filmiki z przymrużeniem oka, by poprawić humor ludziom, którym ciężko wytrzymać lockdown. Co więcej, są artystami, którzy kochają występować i nagrywanie wideo zastępuje im występowanie na scenie.